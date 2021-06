Secession: "Krauthappel" jetzt auch mit Gründungsdatum ergänzt

„3. April 1897“ und „12. November 1898“ - diese beiden zentralen Daten für die österreichische Kunstgeschichte finden sich seit Montag wieder in schönstem Jugendstilgold am Haupteingang der Wiener Secession. Die ursprünglich an der Architekturikone zu findenden Gründungsdaten in 12 Zentimeter hohen Messingbuchstaben wurden nach alten Fotos rekonstruiert und nun wieder auf der Fassade rechts und links des Eingangs montiert.