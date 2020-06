Secession: Auferstehung eines Brandhaufens

Es ist nicht ganz daneben, bei der Papierfigur, die mitten im Hauptraum der Wiener Secession steht, auch an das „ Burning Man“-Festival zu denken – so heißt das Treffen alternativer Freaks in der Wüste von Nevada, bei der alljährlich eine große Figur verbrannt wird.

Auch die Figur, die die russische Künstlergruppe Chto Delat (deutsch: „Was tun?“) im Saal postiert hat, hat mit einem Brand zu tun. In einer ersten Version hatten die Künstler die Skulptur vergangenen Sommer beim Russendenkmal am Wiener Schwarzenbergplatz erbaut – für ein Projekt der Wiener Festwochen, das die Bedeutung bzw. Bedeutungsleere von Monumenten zum Thema hatte. Später holte man die Skulptur nach Berlin, wo sie Opfer eines Brandanschlags wurde.

Das verbrannte „Monument“ feiert in der Secession nun Auferstehung: Rund um die Figur hat die politisch aktive Künstlergruppe einen Parcours von Katastrophen errichtet, Medienbilder von Kämpfen in der Ukraine, der Ebola-Epidemie in Afrika oder von Kämpfern des „Islamischen Staates“ wurden auf große Holzaufsteller zu einem begehbaren Bühnenbild montiert. Oben, entlang der Wand, zieht sich ein Fries – der Beethovenfries lässt grüßen – und erzählt eine Geschichte: Man habe sich vorgestellt, wie die Figur selbst ihren Brand erlebte und dass sie Visionen gehabt habe, sagt Dmitry Vilensky, einer der Mitbegründer von Chto Delat.