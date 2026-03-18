Sean Penn erhielt in der Ukraine "Oscar" aus einem Zugteil

Nachdem er seinen Oscar wegen eines Besuchs in der Ukraine nicht entgegennehmen konnte, hat Schauspieler Sean Penn in dem Land eine Ersatzstatue überreicht bekommen. Oleksandr Pertsovskyi, der CEO der ukrainischen Eisenbahngesellschaft, teilte auf der Plattform X einen Clip, in dem er dem 65-jährigen Schauspieler eine Figur in der Silhouette des Filmpreises Oscar überreicht.

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Keine Waffe Das Material dafür stamme von einem Zugteil, das durch Russland beschädigt wurde, sagte Pertsovskyi in dem Clip. "Wir konnten unseren guten Freund und treuen ukrainischen Eisenbahnpassagier nicht ohne Auszeichnung zurücklassen", schrieb er zudem auf X. Penn bedankte sich für den "Eisens-Oscar", wie der Bahn-CEO die Statue nannte. "Wir haben keine Waffe daraus geschmolzen", ist auf der Figur laut einem Foto, das Pertsovskyi teilte, zu lesen.