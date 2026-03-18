Kultur

Sean Penn erhielt in der Ukraine "Oscar" aus einem Zugteil

Sean Penn nahm seine Trophäe bei der Oscar-Gala am Sonntag nicht persönlich in Empfang, weil er in der Ukraine war.
18.03.2026, 15:29

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Sean Penn mit grauem Haar und Bart trägt einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd.

Nachdem er seinen Oscar wegen eines Besuchs in der Ukraine nicht entgegennehmen konnte, hat Schauspieler Sean Penn in dem Land eine Ersatzstatue überreicht bekommen. Oleksandr Pertsovskyi, der CEO der ukrainischen Eisenbahngesellschaft, teilte auf der Plattform X einen Clip, in dem er dem 65-jährigen Schauspieler eine Figur in der Silhouette des Filmpreises Oscar überreicht.

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Ein Mann mit zerzausten Haaren hält eine Trophäe und trägt ein schwarzes T-Shirt mit auffälligem Aufdruck.

Keine Waffe

Das Material dafür stamme von einem Zugteil, das durch Russland beschädigt wurde, sagte Pertsovskyi in dem Clip. "Wir konnten unseren guten Freund und treuen ukrainischen Eisenbahnpassagier nicht ohne Auszeichnung zurücklassen", schrieb er zudem auf X. Penn bedankte sich für den "Eisens-Oscar", wie der Bahn-CEO die Statue nannte. "Wir haben keine Waffe daraus geschmolzen", ist auf der Figur laut einem Foto, das Pertsovskyi teilte, zu lesen.

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Eigene Auszeichnung verpasst

Penn hatte in der Nacht zu Montag (MEZ) die Verleihung seines dritten Oscars in Los Angeles verpasst. Der 65-Jährige wurde für seine Rolle im Politthriller "One Battle After Another" als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Es ist bereits der dritte Oscar für Sean Penn.

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Agenturen  | 

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