Sean Combs ändert seinen Namen - und überlegt es sich wieder

Rapper, Produzent und Schauspieler Sean Combs („Bad Boy for Life“) bedauert, mit einer vermeintlichen weiteren Namensänderung Verwirrung angerichtet zu haben. Am Samstag, seinem 48. Geburtstag, hatte er verkündet: „Mein neuer Name ist LOVE aka Brother Love“ . Nun der Rückzieher: In der Nacht auf Dienstag veröffentlichte er ein Video, in dem er klarstellt: „Ich habe nur gescherzt. Ok?“