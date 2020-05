Scott Matthew: „Es ist schwer, zur Zeit Hoffnung zu bewahren“

Wo ihn das in Zukunft hinführt, weiß der 44-Jährige immer noch nicht. Eines ist aber klar: Ein fröhlicher Pop-Songwriter wird er nicht werden. „Ich bin von Natur aus Pessimist“, sagt der gebürtige Australier, der seit vielen Jahren in New York lebt. „Mich machen schon die kleinsten Dinge fertig. Und gerade jetzt ist es schwer, Hoffnung zu bewahren. Damit meine ich nicht nur Corona, sondern auch unsere Regierung in den USA, wo es gerade auch in Bezug auf die Rechte der LGBT-Community unter Trump solche Rückschritte gibt, Gesetze zurückgenommen werden und Hass- Attacken gegen uns so zugenommen haben. In einer Schwulen-Bar in meiner Straße wurde gerade ein Paar krankenhausreif geschlagen. Der Angreifer schrie die ganze Zeit: ,Das ist jetzt Trump-Territorium!’“