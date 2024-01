Scorpions trauern um ehemaligen Drummer: James Kottak gestorben

Die Scorpions ("Wind of Change") trauern um ihren ehemaligen Schlagzeuger. Der US-Musiker James Kottak, der von 1996 bis MÀrz 2016 in der Rockband spielte, ist am Dienstag im Alter von 61 Jahren gestorben. Das bestÀtigte Scorpions-Manager Peter Lanz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die UmstÀnde des Todes blieben unklar.