Schwedischer Polar-Musikpreis an Angélique Kidjo und Arvo Pärt

Der renommierte Polar-Musikpreis geht in diesem Jahr an die Sängerin Angélique Kidjo aus Benin, den britischen Produzenten Chris Blackwell und den estnischen Komponisten Arvo Pärt. Kidjo sei "eine der besten Singer-Songwriterinnen" der Welt, begründete die schwedische Polar-Jury am Dienstag ihre Entscheidung für die fünffache Grammy-Gewinnerin.

Kidjo, die in Benin geboren wurde und seit Jahren in Frankreich lebt, singt in ihren Muttersprachen Fon und Yoruba sowie in Französisch und Englisch. Bekannt wurde sie vor allem mit ihren Hits "Agolo" und "We We", das "Time"-Magazin würdigte sie als "Afrikas führende Diva".