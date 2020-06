"Schutzengel": Neuer Til Schweiger-Film

Schutzengel" kommt im September in die Kinos und hebt sich völlig von Schweigers romantischen Komödien ab: Ein Action-Thriller (mit romantischen und witzigen Momenten), der das Problem der Afghanistan-Kriegsheimkehrer ebenso thematisiert wie Korruption sowie Missstände in Polizei und Justiz. Mega-Staraufgebot: Moritz Bleibtreu, Hannah Herzsprung, Heiner Lauterbach, Herbert Knaup; Schweiger und seine älteste Tochter Luna in den Hauptrollen. Soll 2013 für Amerika mit US-Darstellern verfilmt werden.

Tilmann Valentin Schweiger, geboren 1963, die Eltern Lehrer, auch er wollte Lehrer werden, landete aber schließlich an der Schauspielschule des Kölner Theaters Der Keller. Wurde Synchronsprecher, hatte seinen ersten TV-Job als Jo Zenker in der " Lindenstraße" und spielte den 1991 den "Bertie" in Bernd Eichingers Komödie "Manta Manta". 1995 heiratete er die US-Amerikanerin Dana Carlson, mit ihr hat er vier Kinder. 2005 gab das Paar die Trennung bekannt.