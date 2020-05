Schuh: Vom Fernsehkrimi zu Theodor Storm

Immer wird er gefragt: Wieso heißt das neue Buch "Der Krückenkaktus" ?

Dann antwortet Franz Schuh: Im Wiener AKH gibt es eine Scheibtruhe mit einer Kuppel und vielen Löchern, und in die Löcher werden Krücken gesteckt, damit man sie dorthin transportieren kann, wo sie gebraucht werden.



Niemand fragt, was das mit dem Inhalt des Buches zu tun hat.

Da würde Franz Schuh sagen: Seine Texte sind für ihn Krücken, um durchs Leben zu gehen; und er schiebt sie - z. B. in Büchern - vor sich her.



Grab schaufeln Damit kann er sich jetzt alles erlauben. Erzählungen, Essays, sogar Gedichte ...

Der Deutsche hat eine Schippe.

Damit schippt er.

Der Österreicher hat eine Schaufel.

Damit schaufelt er -

natürlich sein Grab.

Und in Wien

gibt es die Schauflergasse!