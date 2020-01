Schriftstellerin Gudrun Pausewang ist tot

Ihr atomkraft-kritischer Erfolgsroman "Die Wolke" machte sie bekannt und nach der Reaktor-Katastrophe in Fukushima zur gefragten Gesprächspartnerin. Nun ist Pausewang im Alter von 91 Jahren gestorben.

35 Jahre lebte sie im osthessischen Schlitz, wo sie einen Großteil ihrer mehr als 100 Bücher verfasste. Seit einem Sturz vor rund drei Jahren wohnte Pausewang in der Nähe ihres Sohnes, in einem Seniorenheim bei Bamberg in Bayern. Das Schreiben hatte sie aus Altersgründen aufgegeben.

In ihrer aktiven Zeit widmete Pausewang unter anderem den Gefahren der Kernenergie und den möglichen Folgen eines Nuklearkriegs besondere Aufmerksamkeit. Die Folgen eines Reaktorunfalls beschrieb sie im Roman "Die Wolke", der mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft und in 16 Sprachen übersetzt wurde. Das Buch aus dem Jahr 1987 wurde 1988 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. 2017 erhielt Pausewang auf der Buchmesse Frankfurt den Preis für ihr Lebenswerk.