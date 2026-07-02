„Die Fledermaus“ in Reichenau: Was ja doch zu ändern ist

Vor 100 Jahren wurde in Reichenau eine ehemalige Holzschleiferei als „Theater- und Konzerthaus“ eröffnet – mit der „Fledermaus“ von Johann Strauss. Maria Happel ging das Wagnis ein, sie zum 100-Jahr-Jubiläum erneut zu geben. Denn die Festspiele, traditionell die Literaten der Sommerfrische ehrend, besitzen keine Expertise im aufwendigen Musiktheater. Aber die Intendantin verpflichtete Lukas Schrenk und Nils Strunk, die bereits die „Zauberflöte“ und „Carmen“ mit großem Erfolg für ein jüngeres Publikum adaptiert haben. Und zwar mit den traditionellen Mitteln des Theaters.

Die trapezförmig eingefasste Bühne – sie stellt ihre Entstehungszeit zur Schau – lässt anderes auch gar nicht zu. Schrenk/Strunk verwandeln daher das Theater in ein Etablissement der Roaring Twenties. Im Hintergrund vermittelt eine expressionistische Grafik den Zeitgeist, davor ist die formidable Bigband (mit Nils Strunk am Klavier) posiert.

Die Ouvertüre erklingt als jazzig-swingende Suite, dann stellt sich Sebastian Wendelin mit russischem Akzent als ziemlich zwielichtiger Maître de Plaisir vor. Im „Palais Orlofsky“ wird in der Folge ein Varieté-Abend gegeben: Schrenk/Strunk machen aus der Operette eine Nummernrevue.

Der erste Akt erinnert an eine Nestroy-Posse mit Gesang, der zweite mit einem Fürsten der Finsternis (Moritz Mausser als Johnny-Depp-Lookalike) an die „Traumnovelle“ von Arthur Schnitzler, der dritte mit enorm viel Slapstick an einen Stummfilm von Charlie Chaplin: Mit riesiger Schirmmütze karikiert der schlaksige Sebastian Wendelin, nun der stockbetrunkene Gefängniswärter Frosch, en passant den großen Diktator wie auch, hoch artistisch stolpernd, „Dinner for One“.