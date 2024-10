Schottischer DJ Jackmaster auf Ibiza gestorben

Der schottische DJ und Produzent Jack Revill, bekannt als Jackmaster, ist auf der spanischen Insel Ibiza gestorben. Revill starb am Samstagmorgen an den Folgen einer „unfallbedingten Kopfverletzung“, wie seine Familie mitteilte. Sie fügten hinzu, dass aufgrund des „verheerenden“ Verlustes „ihr Herz gebrochen“ sei. Der Glasgower DJ spielte in einigen der berühmtesten Clubs und Festivals der Welt und war Mitbegründer des Plattenlabels Numbers. In Österreich trat Jackmaster etwa im früheren Wiener Club Pratersauna auf oder beim Grazer Elevate-Festival.