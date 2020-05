"Schoßgebete": Nur zehn Prozent Pornografie

Und ein Porno gehört auch in den neuen Roman " Schoßgebete", der seit heute, Mittwoch, in den Buchhandlungen liegt. Wie berichtet, startet der Piper Verlag mit 500.000 Exemplaren. Auf dem Umschlag glänzt ein Sexspielzeug, zwei metallene Eicheln. Man wird ihnen im Roman begegnen.



Zwei Pornos sind es, um genau zu sein. Gleich zu Beginn, 15 Seiten Fellatio, ohne Drumherumreden. Und am Ende, wenn das Ehepaar mit einer Prostituierten alle Stellungen durchprobiert.

Aber dazwischen, also auf rund 250 Seiten (= 90 Prozent), ist das ein ernst zu nehmender, ernster Text über eine 33-jährige Frau, die sich von ihrer Mutter und von Alice Schwarzer befreit.



Die Zwei wollten ihr den Spaß am Sex nehmen. Sie stehen immer irgendwie neben ihr, wenn Elizabeth ihren Ehemann bedient, und - großartige Szene! - sie rufen: "Er erniedrigt dich!"

Wobei Elizabeth kein Dummchen ist und oft nachdenkt, ob es erniedrigend ist. Ihre eigenen Orgasmen sind beruhigend.