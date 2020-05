Schon Sonntagnacht könnten Haneke und Waltz abräumen

Wenn in der Nacht auf Montag in Los Angeles zum 70. Mal die Golden Globes für die besten Leistungen in Film und Fernsehen vergeben werden, dann darf Österreich voller Hoffnung sein: Sowohl Christoph Waltz (für seinen Dr. King Schultz in „Django Unchained“) als auch Michael Haneke (für sein Drama „Amour“) sind nominiert. Waltz als Bester Nebendarsteller, Haneke in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“. Ben Afflecks spannender Geiselbefreiungsthriller „Argo“ ist ebenso wie „Django Unchained“ in insgesamt fünf Globe-Kategorien nominiert.

Als Favoriten wurden im Vorfeld in amerikanischen Medien Steven Spielbergs Präsidenten-Biopic „Lincoln“ mit Daniel Day-Lewis in der Hauptrolle und das Musical „ Les Misérables“ gehandelt.

Wer den Auflauf der Stars – quasi als Warm-Up für die Oscargala am 24. Februar – nicht versäumen möchte, der kann sich die von „ 30 Rock“-Star Tina Fey und Schauspielkollegin Amy Poehler moderierte Gala auf ProSieben anschauen. Der deutsche Privatsender überträgt drei Stunden lang live aus L. A. ab 2 Uhr Früh.

„Café Puls“ zeigt ab 6 Uhr ein Best of Golden Globe, der ORF zieht mit seinen Nachrichtensendungen ab 9 Uhr nach und bringt am Abend im „Kulturmontag“ einen großen Golden-Globe-Beitrag (22.30, ORF 2).