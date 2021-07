Schön scharf: Balkan Beats

Sie kommen aus der türkischsprachigen Roma- Gemeinde Kočani in Mazedonien – und ihre „Romska Orientalna Musika“ zählt zum Mitreißendsten, was in Sachen Balkan-Blech zu hören ist. Quasi ein Familienunternehmen, an dessen Spitze Ausnahme- trompeter Naat Veliov steht, der es ganz gern hört, wenn man ihn „King“ nennt. Ihr Auftritt in Kusturicas „Zeit der Zigeuner“ machte sie über Nacht weltberühmt. Zu Recht, ihren „Kocăni Dans“ muss man einfach gehört haben.