Schnitzlers "Der einsame Weg": Gefangene der Gefühlskälte

Für die Vorschau posierte das Ensemble, das Arthur Schnitzlers „Der einsame Weg“ spielen würde, in einem Paternoster. Eine passendere Metapher hätte man gar nicht finden können, wie sich am Donnerstag im Josefstädter Theater herausstellte. Denn Raimund Orfeo Voigt und Kathrin Kemp setzen in ihrem grandiosen Bühnenbild das Prinzip des Umlaufaufzugs in der Horizontalen um. Nach jeder Szene schieben sich graue Architekturteile – Flügeltüren oder auch nur Türlaibungen und vergitterte Fenster ohne Scheiben – im Uhrzeigersinn um ein Element weiter.

Als zentrale Schauplätze für seine Tragödie hatte Schnitzler eigentlich zwei Gärten gewählt. Doch von Weite zeugt nur jener des Herrn von Sala: Das „Gärtchen“ des Professor Wegrat „ist beinahe gänzlich von Häusern umschlossen, so dass jeder freie Ausblick fehlt“.

Der Ausblick fehlt in diesem deprimierenden Stück über die Einsamkeit und den Egoismus generell. Und so verlagern die beiden Bühnenbildner das Geschehen nicht in die großbürgerlichen Wohnräume der Jahrhundertwende, sondern in den tristen Vorzimmergang dazwischen.