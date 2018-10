Schmieds Puls: "Feminismus ist auch für Männer interessant"

„Ich bin kein manischer Charakter, aber ich liebe manische Phasen“, sagt Mira Lu Kovacs, Frontfrau und Songwriterin von Schmieds Puls. Zwei Alben mit sanften Klängen, die Indie, Jazz, Folk und Pop fusionieren, hat sie mit ihren Mitstreitern Walter Singer und Christian Grobauer bisher herausgebracht. Jetzt ist „Manic Acid Love“ erschienen, bei dem sich auch aggressivere Töne und harte Brüche in die zauberhafte Melancholie mischen.

Entstanden ist das Album nämlich in so einer manischen Phase bei einem Aufenthalt in den USA. „Ich war in New York, das ohnehin eine unfassbar energetische Stadt ist. Und ich bin durch das Land gereist. Dabei kam ich in einen Zustand von unglaublicher Schaffenskraft. Denn wenn ich alleine unterwegs bin, kann ich ganz frei meine Visionen spinnen. Dann fällt mir der Kontakt mit mir selbst leichter, als in meinem gewohnten Umfeld. So habe ich dort geschrieben und geschrieben. Zurück in Wien habe ich festgestellt, dass es dabei bemerkenswert oft um Aggression geht, um Wut, darum, Grenzen zu setzen.“

Damit sind aber nicht die Grenzen in Liebesbeziehungen gemeint. Nur das Lied „Don’t Love Me Like That“ ist diesem Thema gewidmet. Sonst geht es um Alltagsbegegnungen: „Ich mag keine oberflächlichen Beziehungen. Wenn ich aber merke, das ist eine wertvolle Begegnung, dann gebe ich viel. Dabei wird dann aber unabsichtlich auch viel genommen, und es ist nicht möglich, sich rechtzeitig zu schützen. Die Grenzen von anderen wahrzunehmen, aber auch meine zu kommunizieren, ist mir deshalb im letzten Jahr sehr wichtig geworden.“