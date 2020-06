Schmied: Sachte Kritik an Intendant Pereira

Sachte Kritik am Salzburger Festspiel-Intendanten Alexander Pereira hat Unterrichts- und Kulturministerin Claudia Schmied ( SPÖ) am Sonntag in der ORF-Pressestunde geübt. Sie freue sich, wenn es einen aktiven Intendanten gebe, aber sie "habe es nicht so gerne, wenn man gleich mit Rücktritt wachelt. Rücktritt ist da für mich überhaupt keine Kategorie", sagte Schmied zur Auseinandersetzung zwischen Pereira und dem Festspiel-Kuratorium.



Sie habe mit Pereira in den vergangenen Tagen keinen Kontakt gehabt, und denke auch gar nicht daran, "das Kuratorium zu overrulen und Zwischenrufe zu tätigen". Das Kuratorium sei nun in der Verantwortung, dort müssten die Gespräche geführt werden, was machbar sei, wo das finanzielle Risiko liege, usw.. Schmied glaubt auch nicht, dass sich die Salzburger Festspiele neu erfinden müssten: "Wir werden aus den Festspielen nicht das Avantgardefestival machen."