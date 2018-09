Schluss mit lustig: Bully Herbig dreht keine Komödien mehr

Stattdessen präsentiert der einstige Komiker nun ein ernstes Kinoprojekt: In „Ballon“ wollen zwei Familien mit einem Heißluftballon aus der DDR in den Westen fliehen. Der Film sei ein spannender Thriller, ohne die seichten Gags, die man sich von einem Bully-Herbig-Film erwartet. Dennoch: Eine gewisse Leichtigkeit will sich der Filmemacher auch in ernsten Filmen bewahren. Man würde ja auch im echten Leben schwere Situationen mit einem Spruch auflockern, im Film könne es demnach auch so sein, so Herbig.

Eine Rolle übernimmt Michael Bully Herbig in „Ballon“ nicht, er beschränkt sich auf Produktion und Regie. „Ich wollte den Film ja nicht kaputt machen. Wenn ich da auftauchen würde, wäre alles zerstört. Die Leute würden denken: ,Ah, da is‘ er ja, der Bully! Jetzt kommt bestimmt gleich der erste Gag!‘“

Der Thriller startet am 27. September in den österreichischen Kinos.

-Bianca Rose