Schlagersänger Roger Whittaker 87-jährig gestorben

„Abschied ist ein scharfes Schwert, das oft so tief ins Herz dir fährt“, heißt es in einem seiner größten Hits. „Einmal geht auch die schönste Zeit vorbei, ooh ooh.“ Und so hatte sich Whittaker schon vor Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Anfang der 60er Jahre hatte die Musikerlaufbahn des studierten Zoologen, Meeresbiologen und Biochemikers Fahrt aufgenommen. Geboren worden war der Sohn englischer Einwanderer 1936 in Nairobi in der damaligen britischen Kolonie Kenia. Nach dem Militärdienst, einem abgebrochenen Medizinstudium in Kapstadt und einem vorübergehenden Job als Lehrer in Nairobi zog es Whittaker nach Europa. Ein zweites Studium in Wales schloss er mit dem Bachelor of Science ab.

Finanziert hatte er sein Studium mit Auftritten als Sänger in Clubs und Bars - und nebenbei schon eigene Songs komponiert. So führte eins zum anderen. 1962 nahm er seine erste Single „The Charge Of The Light Brigade“ auf, eine pompöse Country-Nummer. Zu seinem eigenen Stil, mit dem er weltweit Erfolge feierte, fand der Musiker erst Ende der 60er Jahre.