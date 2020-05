Schlag: Rote Schuhe sollten Glück bringen

Liebe auf den ersten Blick ist das nicht. Die zwei Männer, die einander scheinbar zufällig im Jahr 2008 im Süden Wiens vor einer geschlossenen Tankstelle treffen und Manner-Schnitten miteinander essen, wecken das Interesse an "Die große Freiheit des Ferenc Puskás" noch nicht.



Dann, langsam, wird man sich bewusst, dass jeder Satz ein Gedicht ist, wie man so sagt. Was nicht verwundert: Einmal hat Evelyn Schlag gedichtet, wie das so ist, wenn Frauen Fußball im TV schauen. Es geht so:

"Ich finde, bringen tut's der Arsch. Wenn er sich bückt, / Wenn er den Ball hinlegt. Moment, die Nudeln kochen."