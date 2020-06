Schieles Lebensmensch, kostengünstig

Doch leider ist das Feuer ausgegangen. Stattdessen finden wir, ausgewalzt über sechs Säle, mehr oder weniger Wissenswertes über Künstlermodelle in Wien um 1900 (als ein solches begannWally ihre „Karriere“) und über Krankenschwestern imErsten Weltkrieg (als eine solche starb sie 1917).

Dazwischen sind die Stationen von Wallys Kindheit und ihrer vier Jahre währenden Beziehung zu Schiele ausgebreitet – mit Wohnorten in Wien, Krumau, Neulengbach. Dass man dies mit zahllosen Postkarten und faksimilierten Fotos illustriert, ist nur damit zu erklären, dass es Platz zu füllen galt. Die Aufmerksamkeit für aussagekräftige Dokumente – etwa Fotos von einem Aufenthalt des Paares am Traunsee 1913 – schwindet so jedenfalls rasch dahin.

Die Ausstellung sei „in hohem Ausmaß kostengünstig und selbst gemacht“, sagte Helmut Moser, Vorsitzender der Leopold Museum Privatstiftung, der sonst zu den Budgetproblemen des Hauses (der KURIER berichtete) jeden Kommentar verweigerte. Mosers Kompliment benennt in Wirklichkeit das Problem, denn der Schau ist Ressourcenknappheit anzusehen.