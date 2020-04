Schiele - der Film: Erotik in Bildern

...er sich aus finanziellen Gründen für Edith Harms entscheidet. Schiele heiratet sie, obwohl er sie nicht liebt, Kein gutes Omen

Noah Saavedra spielt den großen Maler mit Inbrunst und Hingabe, was sich vor allem in der Szene zeigt, als Schiele beginnt, sein berühmtes Bild „Tod und Mädchen“ zu malen. EIn Mann hält eine Frau umarmt, die auch ihn nicht loslassen will. Aber eine viel stärkere Macht als die Liebe reißt beide schließlich voneinander los. Wally stand Schiele dafür zum letzten Mal Modell. „Zu Ostern, als das große Ölbild mit dem Mann und dem Mädchen, die nicht voneinander lassen konnten, fast fertig war, sagte Egon zu Wally, dass er eines der Nachbarmädchen heiraten werde“, schreibt Hilde Berger in ihrem Buch Tod und Mädchen – Egon Schiele und die Frauen. Er müsse heiraten, weil das eine sehr bürgerliche Familie sei.“ Edith Harms, spätere Schiele, hat die soziale Stellung, die Schiele als Maler so dringend braucht – und das nötige Geld, um im Krieg die wichtigen Malutensilien zu beschaffen. Doch dieses stille Commitment bringt dem Paar kein Glück. Edith leidet, weil sie Egon nie wirklich für sich gewinnen kann. Egon leidet, weil ihn Edith nie zu inspirieren vermag. Die Zeit des großen Schaffens ist vorbei. So kommt man doch immer wieder zu dem Schluss, dass wahre Liebe sich nicht kaufen lässt.