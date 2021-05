Schiele, der Dandy und der Stromschlag

Es ist nicht klar, was der Arzt Jellinek, von dessen Nachfahren das Leopold Museum die Blätter erwarb, mit diesen anfangen wollte. Ein recht ausführlicher Blick in die sonstige Sammeltätigkeit des Elektropathologen verdeutlicht in der Schau aber, dass auch die Elektrizität in der Geschichte der Wiener Moderne mitbedacht werden sollte: Als Triebkraft der Beschleunigung und Erhellung der Nacht, die wiederum in Reizüberflutung und „Nervenschwäche“ resultierte, ist der elektrische Strom ebenso zentral wie als potenziell tödliche Kraft, die ungekannte Auswirkungen auf den menschlichen Körper zeitigte.