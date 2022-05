Unbekanntes Wien: Schule verwandelt sich in Art Space

Ein weiteres Highlight sind die Werke der 2015 verstorbenen Künstlerin Soshana, eine der wenigen heimischen Künstlerinnen der klassischen Moderne, die internationale Anerkennung gefunden hat. Sogar Pablo Picasso portraitierte sie 1954. Die ORF/3sat-Dokumentation „Everywhere Alone. The Artist Soshana.“ wird am 10.05.2022 um 18 Uhr im Zuge der Gruppenausstellung gezeigt. Die Dokumentation handelt von der in Wien geborenen jüdischen Künstlerin Susanne Schüller, die im Alter von elf Jahren vor den Nazis fliehen musste. In den USA lernte sie den Maler Beys Afroyim kennen, der für sie zum Lehrer und Lebenspartner wurde. Als Soshana Afroyim porträtierte sie gemeinsam mit Beys zahlreiche berühmte Exilanten - darunter Thomas Mann, Franz Werfel, Bruno Walter und Otto Klemperer.