Schauspielerin Piper Laurie gestorben

Die mehrfach für den Oscar nominierte Schauspielerin Piper Laurie ist tot. Die US-Amerikanerin, bekannt aus Werken wie der Stephen-King-Verfilmung "Carrie - Des Satans jüngste Tochter", "Gottes vergessene Kinder" und "Haie der Großstadt", starb Samstagfrüh im Alter von 91 Jahren in Los Angeles, wie ihre Managerin Marion Rosenberg dem Branchenmagazin "Variety" bestätigte. "Ein wunderbarer Mensch und eines der größten Talente unserer Zeit", schrieb Rosenberg.

Laurie ging es schon seit einiger Zeit nicht gut, wie die Vertreterin dem Magazin "The Hollywood Reporter" sagte. Sie war über viele Jahrzehnte in Kinofilmen und Fernsehserien zu sehen, erstmals 1950 in dem Film "Alter schützt vor Liebe nicht" mit Ronald Reagan. Nach einigen weiteren Rollen legte sie eine längere Pause ein. Laurie war unzufrieden mit den oberflächlichen Frauenrollen, die ihr als junger Frau angeboten wurden. Nach ihrer Rückkehr nach Hollywood übernahm sie zunehmend Charakterrollen.

Im Horrorklassiker "Carrie" spielte sie die herrische Mutter der Titelfigur, die einem religiösen Wahn verfallen ist und ihrer Tochter Vorwürfe wegen deren erster Menstruation macht, sie später für eine Hexe hält und in Notwehr umgebracht wird.