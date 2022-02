Schauspielerin Johanna Wokalek: "Ich habe immer eine Neugierde"

Johanna Wokalek überzeugte auch in vielen Filmen: Für ihre Rolle als Lene im Heimatfilm „Hierankl“ erhielt sie 2003 den Bayerischen Filmpreis und den Adolf-Grimme-Preis, 2008 spielte sie in Bernd Eichingers „Der Baader Meinhof Komplex“ die RAF-Terroristin Gudrun Ensslin, 2009 die Hauptrolle in der Literaturverfilmung „Die Päpstin“, 2012 die Tiffany Blechschmid in „Anleitung zum Unglücklichsein“ und 2019 die Ditte Nansen in „Deutschstunde“ nach dem Roman von Siegfried Lenz.

Nominiert für die ROMY wurde Wokalek aber für ihre Rolle in der sechsteiligen, in Wien gedrehten Serie „Die Macht der Kränkung“: Ihre Darstellung der alleinerziehenden Mutter Sarah im zermürbenden Kampf mit dem Ex-Mann ist derart überzeugend, dass man der Figur durchaus zutraut, im Shoppingcenter Amok zu laufen.

Sie hätte sich sehr gut in die Rolle hineinfühlen können, sagt Wokalek: „Ich bin ja selbst Mutter – und bewundere daher alle alleinerziehenden Mütter über die Maßen. Für alles verantwortlich zu sein: Das ist kaum zu schaffen. Ich wollte diesen Zustand der Überforderung emotional nachvollziehbar machen.“

Als Sarah war sie hypernervös, fahrig, gereizt; als Sara hingegen erst kürzlich das glatte Gegenteil: Im „Tatort“ (er spielte in ihrer Geburtsstadt Freiburg) verkörperte sie eine Frau, die nach einem Gefängnisaufenthalt abgeklärt und ruhig ist – abgesehen von einem gelungenen Gewaltausbruch.

Die außergewöhnlichste Rolle sei aber sicher die der Gudrun Ensslin gewesen: „Sie war eine reale Person. Ich habe mich zur Vorbereitung sehr mit ihrer Biografie und der RAF auseinandergesetzt. Es ging darum, die extreme Absolutheit, die sie gelebt hat, fühlbar zu machen.“

Ob sie ein Faible für extreme Charaktere habe? „Ich habe mich schon auch ins Komödiantische begeben“, entgegnet Wokalek, die an der Seite von Til Schweiger in „Barfuss“ spielte. Aber ja: „Es ist schon reizvoll, sich in extreme Rollen zu begeben.“ Dass in den Figuren auch Facetten von ihr persönlich stecken, hält sie für möglich. Dennoch: „Im Prinzip entstehen sie aus der Vorstellungskraft, aus der Fantasie. Das finde ich auch das Faszinierende an der Schauspielerei.“