Schauspielerin Helen McCrory, bekannt aus "Harry Potter", gestorben

Schauspielerin Helen McCrory, die als Narcissa Malfoy, Mutter von Draco Malfoy, in den "Harry Potter"-Filmen bekannt wurde, ist tot. Sie starb laut internationalen Medienberichten 52-jährig an einer Krebserkrankung. McCrory war u. a. auch in "Peaky Blinders" und dem Film "The Queen" zu sehen.