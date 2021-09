Gisela Schneeberger gegen die "Humorlosigkeit" beim "verbissenen Gendern“

Wo fängt für Sie die Verbissenheit beim Gendern an?

Zum Teil stört mich daran, dass man mit politischer Korrektheit, die sich auf sprachliche Regelungen konzentriert, die wahren Probleme der Gleichberechtigung in den Hintergrund drängt. Ich finde auch diese Humorlosigkeit, mit der das alles betrieben wird, ganz schlimm. Natürlich ist es gut, dass man die Frauen gleichberechtigt miteinbeziehen will und wenn es in einer Begrüßung heißt „Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer“, dann finde ich das absolut richtig. Früher hat es bei Veranstaltungen ja nur rein maskuline Ansprechformen gegeben, aber dass man jetzt diese Pause macht vor „Innen“, das hat so was Erzieherisches. Und ich glaube, dass man die Menschen, die man damit erreichen will, damit eher abschreckt. Und dass man Märchen und ganze Bücher umschreiben muss, um sie „politisch korrekt“ zu machen, das finde ich schlimm. Lange hat sich keiner getraut, solchen Fehlentwicklungen zu widersprechen, aber langsam erhebt sich da ein Widerstand. Hoffentlich.

Sie sagten vorhin, dass Sie auch als Kabarettistin immer Texte von anderen gesprochen haben. Hatten Sie nie den Drang, sich in eine Rolle selbst einzubringen und Dialoge an Ihre Sichtweise anzupassen?

Ich bin immer ein Widerspruchsgeist. Das habe ich in mir, seit ich Kind war. Ich debattiere immer, aber das muss ja nicht unbedingt am Set sein. Ich versuche meinen Standpunkt immer schon in Vorgesprächen einzubringen. Ich war nie so etwas wie eine Erfüllungsgehilfin. Nee. Vielleicht hat man mir angesehen, dass ich mich auch auf der Bühne nicht zusammenschreien lasse. Ich habe wirklich mit großen Diktatoren gearbeitet – auch in meinen Filmen –, die von allen gefürchtet waren, aber ich habe es immer fertiggebracht, dass ich nicht das Opfer war.

Was würden Sie aus Ihren eigenen Erfahrungen den #MeToo-Opfern raten?

Man kann sich seinen Charakter ja nicht aussuchen. Aber an sich finde ich #MeToo eine wichtige Sache. Ich fand es von Anfang an toll, dass einmal das Thema auf den Tisch kommt, dass man als junge Frau nicht in den Hintern gezwickt werden will, von einem Typen, der über einem steht. Aber dass dann plötzlich Leute etwas sagen, das ihnen vor 20 Jahren passiert ist. Vielleicht ist das beim Weinstein am ehesten noch gerechtfertigt. Aber bei Ereignissen, die so lange zurückliegen – auch wenn sie tatsächlich passiert sind –, weiß ja jeder Neurologe, was sich da im Gehirn alles abspielt, dass eine objektive Aussage kaum mehr möglich ist – und damit auch kein gerechtes Urteil. Aber vielleicht braucht es diesen fast jakobinerhaften Übereifer, um den Männern klarzumachen, dass Frauen solche Übergriffe nicht wollen. Wenn sich gesellschaftlich etwas ändern soll, ist es immer so, dass das Pendel zu stark in die Gegenrichtung ausschlägt. Vielleicht muss das einfach so sein.