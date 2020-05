Schauspieler und Regisseur Kraehkamp ist tot

Der Schauspieler, Regisseur und Autor Heinz Werner Kraehkamp ist tot. Der in Wixhausen bei Darmstadt geborene Schauspieler starb am Samstag in Berlin an seiner Lungenkrebserkrankung, berichtete seine Agentur in Hochheim am Main. Kraehkamp war in diversen Spielfilmen und 120 Fernsehfilmen zu sehen, davon 14 Mal im " Tatort".

1986 wurde er gemeinsam mit seinem Schauspielkollegen Michael Altmann mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Er spielte am Wiener Burgtheater, im Bayerischen Staatsschauspielhaus München, im Berliner Schillertheater und war als Künstlerischer Leiter am Volkstheater Frankfurt tätig. Kraehkamp lebte zuletzt in Berlin-Charlottenburg. Er starb im Alter von 63 Jahren.