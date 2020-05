Schauspieler Richard Briers ist tot

Der britische Schauspieler Richard Briers, der vor allem durch die Fernseh-Sitcom "The Good Life" und mit Nebenrollen in Shakespeare-Filmen bekannt wurde, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Briers starb am Sonntag zu Hause in London, teilte sein Agent am Montag mit. Der Schauspieler hatte mehrere Jahre mit einer Lungenkrankheit gekämpft.

Seine Rolle als Tom Good in der erfolgreichen Fernseh-Serie "The Good Life", die in den 1970er-Jahren bei der BBC lief, machte Briers in seinem Heimatland berühmt. Danach spielte er kleinere Rollen in verschiedenen Shakespeare-Verfilmungen von Kenneth Branagh wie " Much Ado About Nothing", "Hamlet" und "As You Like it". In Nebenrollen war er auch in " Frankenstein" und " Peter Pan" zu sehen.