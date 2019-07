Schauspieler Maximilian Krückl ist tot

Bereits vor vier Wochen erlag der bayerische Schauspieler Maximilian Krückl (52) einem plötzlichen Herztod.

Am Morgen habe der zweifache Vater tot in seinem Bett gelegen, heißt es von den Hinterbliebenen. Die Familie sei jedoch zu traumatisiert von dem völlig unerwarteten Verlust gewesen, um den Vorfall öffentlich zu machen. Lediglich der Regisseur seiner gegenwärtigen Serie, Marco Serafini, und Schauspielkollegin Enzi Fuchs sollen vom Verscheiden des beliebten Mimen gewusst haben.

Krückl war bekannt aus bayerischen Filmen und Serien wie "Der Ruf der Pferde", mit Hansi Hinterseher, oder auch " Polizeiruf 110". Seit 2004 war er in der Serie "Zwei am großen See" an der Seite von Ruth Drexel und Uschi Glas zu sehen. Er schrieb auch Drehbücher und Musik, unter anderem für "Agathe kann's nicht lassen".

Der Schauspieler hinterlässt seine Frau Jeannie und die zwei gemeinsamen Töchter.