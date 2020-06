Schauspieler Louis Jourdan 93-jährig gestorben

Am 19. Juni 1921 in Marseille geboren, begann Jourdan seine Schauspielkarriere im Frankreich zur Zeit der deutschen Besatzung. Seine Weigerung, in Propagandafilmen mitzuspielen, führte zu seiner Inhaftierung, aus der er jedoch fliehen und sich dem Widerstand anschließen konnte. Nach dem Krieg holte ihn der Produzent David O. Selznick nach Hollywood. Dort spielte Jourdan seine erste Rolle in Hitchcocks "Der Fall Paradin". Mit dem romantischen Drama " Brief einer Unbekannten" schaffte Jourdan seinen Durchbruch: Er spielte einen Pianisten, der die Liebe einer Frau nicht erwidert. In den 50er Jahren agierte Louis Jourdan in vielen bekannten Filmen wie "Anne of the Indies", "Decameron Nights", "Three Coins in the Fountain" und 1958 neben Leslie Caron in Vincente Minellis Filmversion des Musicals "Gigi", die ihn weltbekannt machte.

Er verkörperte den Inbegriff des Latin Lover, dem die Frauenherzen zu Füßen liegen – ein Rollenbild, das ihm selbst nicht gefiel. Jourdan hatte als einer der wenigen französischen Schauspieler in Hollywood Karriere gemacht und in den USA mehr Erfolg als im eigenen Land. Seit 1944 war er mit Berthe Frédérique verheiratet und lebte zuletzt zurückgezogen. Sein einziger Sohn Louis Henry starb 1982 mit 29 Jahren an einer Überdosis Rauschgift.