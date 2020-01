Schauspieler Jeremy Irons ist Jury-Präsident der 70. Berlinale

Der britische Schauspieler Jeremy Irons (71) ist der Jurypräsident der 70. Berlinale. Der Oscar-Preisträger ist damit einer der wichtigen Köpfe der diesjährigen Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Der neue künstlerische Leiter Carlo Chatrian erklärte, er schätze Irons als Menschen wie als Künstler. „Die ikonischen Figuren, die Jeremy Irons verkörpert hat, und sein unverwechselbarer Stil haben mich auf meiner cineastischen Reise begleitet und mir die Komplexität der menschlichen Natur vor Augen geführt“, erklärte Chatrian am Donnerstag.

Irons zähle zu den bedeutendsten Charakterdarstellern der Film- und Theaterwelt, lobte die Berlinale. Für seine Rolle als Claus von Bülow in „Die Affäre der Sunny von B.“ gewann er einen Oscar, bekannt ist er auch aus „Eine Liebe von Swann“ und „Das Geisterhaus“. Seinen Durchbruch schaffte Irons in den 1980ern. Damals bekam er nicht nur die Hauptrolle in der britischen Fernsehserie „Wiedersehen mit Brideshead“, sondern er spielte auch im Kinofilm „Die Geliebte des französischen Leutnants“ an der Seite von Meryl Streep. Zuletzt drehte er etwa die Serie „Watchmen“.

Die Bären sind los

Die Berlinale findet zum 70. Mal statt. Sie gehört neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt und findet heuer vom 20. Februar bis 1. März statt. Im Vorjahr hatte die Französin Juliette Binoche die internationale Jury geleitet, nun übernimmt Irons den Posten. Das Gremium vergibt die Silbernen und Goldenen Bären.