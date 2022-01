Schauspieler Hartmut Becker gestorben

Der Schauspieler Hartmut Becker ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 83 Jahren nach schwerer Krankheit in Berlin, wie seine Agentur am Sonntag unter Berufung auf die Familie mitteilte. Becker spielte in zahlreichen Filmen mit - er war auf der Berlinale vertreten und stand f├╝rs Fernsehen beispielsweise f├╝r "Soko M├╝nchen" oder das "Traumschiff" vor der Kamera. Sein erster wichtiger Film war 1970 das Vietnamkriegsdrama "o.k." von Michael Verhoeven.

Skandal bei Berlinale

Der Film l├Âste damals bei den Berliner Filmfestspielen einen Skandal aus. Es ging darin um die Vergewaltigung eines M├Ądchens durch US-Soldaten. Der Film erhitzte die Gem├╝ter so sehr, dass die Jury zur├╝cktrat und der Wettbewerb erstmals in der Geschichte des Festivals abgebrochen wurde. Becker arbeitete mit Verhoeven mehrfach zusammen, darunter auch mit Senta Berger. Mit Lina Wertm├╝ller drehte er "Heimlich, still und leise", mit Richard Attenborough "Die Br├╝cke von Arnheim". Der "Tagesspiegel" schw├Ąrmte in seinem Nachruf von Beckers Auftritt als "h├Âllisch machiavellistischer" Kardinal in Gerd Schneiders "Verfehlung" (2015). Becker war auch auf der Theaterb├╝hne zu sehen, etwa am Residenztheater M├╝nchen.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth w├╝rdigte ihn als "wunderbaren Schauspieler" und nannte dabei auch seinen ber├╝hmten Film mit Verhoeven. "Ein politischer Kopf ist er immer geblieben und war sich fr├╝h dar├╝ber im Klaren, dass wir nicht einfach immer weiter wirtschaften k├Ânnen ohne R├╝cksicht auf unsere Lebensgrundlagen. Als kluger Kopf, der er war, geh├Ârte er auch lange dem Vorstand der Deutschen Filmakademie an."

Becker habe "uns aber auch ein Bild davon gegeben, wie hart und fordernd der Schauspielberuf ist - abseits von Glamour und rotem Teppich", betonte Roth. "F├╝r sein Schaffen als K├╝nstler, aber ganz besonders f├╝r die gemeinsame Zeit auf diesem Planeten, danke ich ihm."