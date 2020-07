Scala-Chef Lissner wechselt nach Paris

Auch mit dem Direktor der Wiener Staatsoper, Dominique Meyer, hatte Kulturministerin Aurélie Filippetti Gespräche geführt. Dieser sieht jedoch "keinen Grund, aus Wien wegzugehen", wie er der APA versicherte.

In der lombardischen Hauptstadt wird bereits über den möglichen Nachfolger Lissners an der Scala spekuliert. Als aussichtsreicher Kandidat zählt laut italienischen Medien der künstlerische Direktor des Madrider Opernhauses Teatro Real, der frühere Salzburger Festspielintendant Gerard Mortier. Lissner stehen jedenfalls noch ereignisreiche Jahre in Mailand bevor. 2013 ist ein Verdi- und ein Wagner-Jahr geplant. Außerdem muss Lissner das Programm für das Jahr 2015 entwerfen, in dem in Mailand die Weltexpo stattfindet.