Sanierung Volkstheater: Das neue Tor zur Bühne

Auch böse Überraschungen seien nicht zu erwarten: „Wir haben bereits zu 80 Prozent Kostensicherheit. Und es gibt die realistische Einschätzung, dass wir mit den 27,3 Millionen auskommen.“ Er weiß aber auch: „Es ist ein sehr eng bemessenes Budget!“ Da man für einen Generalunternehmer hohe Aufschläge zu zahlen habe, verzichtet Urbanek auf einen solchen: „Das Volkstheater ist der Bauherr. Wir arbeiten mit mehreren Gewerken zusammen, die von den Planern zu koordinieren sind.“

Schlechtestenfalls müsse man eben einen Kredit in der Höhe von vielleicht zwei Millionen Euro aufnehmen: „Das wären bei einer Laufzeit von zehn Jahren etwa 200.000 Euro pro Jahr“, so Urbanek. „Eine handhabbare Größe.“

Stadt und Bund steuern je zwölf Millionen Euro bei, den Rest, also 3,3 Millionen, hat das Volkstheater aufzubringen. Man habe bereits 1,2 Millionen investiert – in die Tribüne, die Anna Badora errichten ließ(was zu einer weiteren Sitzplatzreduzierung auf nun 832 führte). Doch bereits dafür nahm man einen Kredit auf. Die Hälfte sei bereits, so Urbanek, zurückgezahlt. Es handelt sich aber nicht wirklich um Drittmittel: Über die Spendenkampagne wurden bisher bloß 100.000 Euro lukriert.