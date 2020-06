Sanftes Update am Kammermusik-Spielplatz

40 Musiker werden bis 11. Juli auf Burg Lockenhaus und in der barocken Pfarrkirche Werke von mehr als 30 Komponisten aufführen. "Viel neue Musik, aber auch Alte Musik, die wir bisher weniger in Lockenhaus gehört haben." Das Spektrum reicht von Brahms bis Britten, von Mozart bis Haas. Entstanden ist es im Dialog mit den auftretenden Musikern: "Ich will kein Programm diktieren", sagt Altstaedt. "Auch ich will mich überraschen lassen." Neu ist u. a. ein Kammerorchester, das aus den Solisten des Festivals zusammengestellt wird.

"In Lockenhaus wollen wir machen, was uns am Herzen liegt", sagt Altstaedt. Geht das unter der Saison nicht? "Es gibt ganz viele Steine, die einem in den Weg gelegt werden, das ist künstlerisch oft schwierig", sagt Altstaedt. "Man kann dieses Werk in einem Zyklus nicht spielen, weil das schon vor zwei Monaten war, man darf nicht mit jenem Künstler spielen, weil der drei Monate vorher 100 Kilometer entfernt aufgetreten ist. Und so weiter."

Er könne die Veranstalter aber verstehen, betont Altstaedt. "Ich möchte nicht sagen, der ganze Betrieb ist ganz furchtbar. Der Veranstalter muss seinem Publikum Abwechslung garantieren." Und Altstaedt ist ohnehin "ein sehr leicht begeisterungsfähiger Mensch": "Wir haben den Luxus, unsere Leidenschaft als Beruf auszuüben."