Samurai im Weltmuseum: Vom Kriegerclan zu Kunstliebhabern

Aus Anlass des 150-Jahr-Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Japan und Österreich-Ungarn präsentiert das Weltmuseum Wien die Ausstellung „Die Eleganz der Hosokawa – Tradition einer Samurai-Familie“ (bis 16.7.). Erstmals sind in Europa 85 Objekte aus der Sammlung von Kunstgegenständen der fürstlichen Familie zu sehen.

Die hochkarätige Sammlung der Hosokawa umfasst im privaten Eisei Bunko Museum in Tokio insgesamt 112.000 Objekte, darunter acht Nationalschätze.

Die Hosokawa mutierten in der Edo-Zeit (1600-1868) zu „daimyō“ (Feudalherren) in der Provinz Higo Kumamoto. Und Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este hielt sich auf Weltreise 1892/’93 just in Kumamoto auf: Dabei erhielt er einige Fotos der Burg von Kumamoto, dem Familiensitz der Hosokawa, vor der Zerstörung durch einen Brand 1877 und vor dem Erdbeben von 1889.