Samu Haber: Mit aufgeladenen Batterien auf Tournee

Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie es ist, wieder auf der Bühne zu stehen", schrieb Samu Haber in seinem Blog, nachdem er Mitte Mai mit seiner Band Sunrise Avenue in Helsinki das Bühnen-Comeback feierte.

Im Herbst 2014 hatte der 39-Jährige angekündigt, sich für ein halbes Jahr zurückzuziehen. "Ich habe zehn Jahre nur gearbeitet", erzählte er damals im KURIER-Interview. "Aber im Leben geht es nicht nur um Platin-Alben. Ich bin lieber ein wenig ärmer, als dass ich permanent immer größeren Erfolgen nachjage. Ich muss die Batterien wieder aufladen, ich bin kein Superman."

Die folgenden Spekulationen, Sunrise Avenue würden sich auflösen, entkräftete er damals aber gleich, indem er für diesen Sommer die "Fairytales Best Of Tour" angekündigte – ausgewählte Festival-Auftritte mit einem Programm aus Hits und Live-Favoriten.

Heute, Samstag, ist es auch für die österreichischen Fans so weit: Mit den Amadeus-Gewinnern Tagträumer im Vorprogramm treten die Finnen im Festivalzelt von Wiesen auf. Beginn ist um 19 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse.

Ganz so frei, wie im Herbst geplant, war die Zeit vor der Comeback-Tour aber nicht: Nachdem Haber als Coach bei "The Voice" ausgestiegen war, begannen die Dreharbeiten für die neue ProSieben-Show "Die Band". Dabei betreut er über sechs Wochen 20 Musiker, damit am Ende eine fünfköpfige Band entsteht.

Direkt vom letzten Dreh kommt Haber nach Wiesen. Auch wenn er die Arbeit an dieser TV-Show als "großartige Erfahrung" bezeichnet – auf die Konzerte freut er sich noch mehr: "Die Show in Wiesen wird unsere erste in Österreich seit sehr langer Zeit. Aber wie ich schon vor Jahren sagte: Unsere dortigen Fans enttäuschen uns nie."