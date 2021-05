Sammy Amara von den Broilers lässt sich die Demokratie "nicht versauen"

Sie sagen, Sie sind überzeugt, dass Menschen aufstehen werden, bevor die Demokratie ernsthaft in Gefahr kommt. Vor einigen Jahren aber sagten Sie, dass Ihre größte Angst ist, dass wir schon in der Situation sind, die letztlich zum Dritten Reich führte, nämlich beim „Wir gegen die“. Warum sind Sie diesbezüglich optimistischer geworden?

Das stimmt, das war meine Angst. Und die Situation ist auch nicht besser geworden, sie ist eigentlich schlechter geworden. Nur habe ich versucht, in vielen Dingen positiver zu sein. Deshalb ist unsere Single „Alles wird wieder Ok!“ in meinen Augen wichtig. Denn die Menschen weiter zu demotivieren, hilft den Leuten nicht und hilft auch mir nicht. Ich hoffe drauf und ich glaube daran, dass es nicht so weit kommt. Ich appelliere an die Vernunft der Menschen und versuche, alles, was in meiner Macht steht, zu tun, dass es nicht so weit kommt.

Und als Musiker, Sänger und Textautor ist das, in den Songs, Missstände anzusprechen . . .

Ich kann versuchen, mit meinen Songs die Menschen beim Herzen zu packen und gewisse Positionen zu hinterfragen. Ich möchte auf keinen Fall den Zeigefinger erheben, denn das hilft nicht. Das habe ich schon in der Schule nicht gut gefunden, und das hat mich nur noch mehr dazu gebracht, weiter zu machen. Damit verhärtet man die Fronten noch mehr. Ich bin der Meinung, man sollte mit Menschen sprechen, die zugänglich sind, und versuchen, sie mit vernünftigen Argumenten zu überzeugen. Menschen, die in ihren Gedanken schon total verbohrt sind, die erreiche ich eh nicht. Wieder ein Beispiel aus Facebook: Ich hatte früher die Ambition, einmal am Tag in den Nachrichtenspalten etwas zu posten, das zu einer Diskussion führt. Aber da habe ich bald gemerkt, dass die Leute gar nicht diskutieren wollen. Sie wollen ihre Sachen möglichst aggressiv in die Kommentarspalten reinspucken, Unruhe stiften, und dann sind sie auch schon wieder weg.

Musikalisch bietet „Puro Amor“ eine sehr schöne Bandbreite an Stilen, aber auch eine durchwegs aufbauende, positive Energie. Früher sagten Sie, dass sie nur Songs schreiben, wenn Sie schlecht drauf sind . . . .

Das ist auch immer noch so. Ich schreibe nicht, wenn ich in Partylaune bin. Dann will ich eher etwas trinken und selbst Musik hören. Aber in der Entstehung von „Puro Amor“ sind zwei sehr gute Freunde von uns gestorben, beide in unserem Alter, also viel zu früh. Aber selbst die Lieder, die ich für die beiden geschrieben habe, haben in all ihrer Traurigkeit trotzdem etwas Positives. Eines ist das letzte Lied auf der Platte und das heißt „An allen anderen Tagen nicht (Lebe, du stirbst)“. Und die letzte Zeile auf dem Album ist „Lebe, du stirbst“. Das klingt zwar hart, hat aber in sich auch eine positive Botschaft. Diese Sätze sind das Konzentrat aus dem Album: Es gibt dabei Vieles, was sehnsüchtig, traurig und emotional ist. Es gibt aber auch diese Kraft nach vorne. Denn wir sind es uns schuldig, dass wir hier und jetzt unser Leben so gut führen, wie es nur möglich ist.