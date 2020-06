Republik kauft Sammlung Essl nicht

Von der Republik bekommt Karlheinz Essl kein Geld – das heißt, er muss sich um andere Investoren bemühen. Ende April wollen die Gläubiger einen neuen Sanierungsplan auf dem Tisch haben. Essl müsse dabei einen weiteren Eigenbeitrag leisten. Und einen Investor an Land ziehen. Erst dann seien die Gläubiger bereit, über einen „Haircut“ (Schuldennachlass) zu verhandeln.

Interessenten gebe es, sowohl für die Sammlung als auch bauMax. „Wie ernsthaft das ist, wird sich zeigen“, sagt ein Insider. Der Zeitplan sei „ambitioniert“. Das Problem: Es sitzen 35 Banken, Kreditversicherer und Leasinggesellschaften am Tisch

– die Hälfte aus dem Ausland. Der Großteil der Schulden in Höhe von einer Milliarde entfällt auf die drei großen österreichischen Banken – alles in allem rund 600 Mio. Euro.

Essl zieht jetzt die Reißleine. Bis Mitte 2014 werden alle sieben Märkte in der Türkei geschlossen, bestätigte er am Mittwoch. Bis dahin soll auch entschieden sein, ob ein Rückzug aus weiteren Märkten erfolgen muss. Verluste macht bauMax auch in Rumänien, Bulgarien, Kroatien und Slowenien.

Abnehmer zu finden, wird nicht einfach sein. Auch Konkurrenten ziehen sich in Osteuropa zurück – wie Obi aus Rumänien und Bulgarien. Zudem sind seit der Pleite von Praktiker viele Standorte zu haben. Essl gibt sich überzeugt, dass „es mit bauMax wieder nach oben geht“, auch weil das Wetter heuer mitgespielt hat. Selbst in osteuropäischen Märkten zeige die Umsatzkurve seiner Handelskette in den ersten Monaten 2014 wieder nach oben. „Das hat die Liquiditätssituation verbessert“, sagt Essl. Bis 2016 will er mit seinem Unternehmen wieder „im Plan“ sein.

