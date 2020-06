Sammlung Essl: Liquidation wäre ein Erdbeben

Mit 86 Millionen Euro steht die rund 7000 Werke umfassende Sammlung von Karlheinz und Agnes Essl in den Büchern, berichtet trend. Der Verkehrswert, heißt es, könnte das Dreifache betragen.

Laut Karlheinz Essl könne man über Werte „im Augenblick gar nicht reden“ – ein Verkauf am freien Markt ist für ihn nicht denkbar. „Allein bei unseren zehn wichtigsten Künstlern besitzen wir das Zehnfache dessen, was in den großen Auktionshäusern pro Jahr auktioniert wird“, sagt der Sammler. „Der Markt ist ja nicht aufnahmefähig.“

Käme die Essl-Sammlung geballt auf den Markt, würde das das Preisniveau drücken und damit Künstlern, Galerien und Auktionshäusern die Lebensgrundlage entziehen, warnt der Sammler.

Und aufgrund der umfangreichen Bestände internationaler Gegenwartskunst – das Ehepaar Essl wurde vom Magazin Art News im Jahr 2009 unter die 200 bedeutendsten Sammler weltweit gereiht – hätte eine Liquidation der Sammlung auch Auswirkungen auf den globalen Kunstmarkt.