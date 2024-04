Samara Joy führt es vor: Der Jazz ist nicht tot

Sie steht in der Tradition der First Lady of Song: Ella Fitzgerald ist hörbar ihr Vorbild, die junge Sarah Vaughan ihr ähnlich, relaxt swingend u. a. als Turteltaube in „Reincarnation Of A Lovebird“ von Charles Mingus. Erstaunlich: Sie singt Standards in einem geradlinigen Stil, der zuletzt in den 1950er- und frühen 60er-Jahren allgemein populär war – und erreicht auch ein junges Publikum via TikTok.