Sam Smith: Von Soul-Balladen zu Techno und von der Liebe zum Sex

Gegliedert ist die Show in die drei Teile Liebe, Schönheit und Sex, steigert sich damit im Visuellen immer mehr ins Überbordende und gegen Ende ins Erotische. Smith wechselt häufig die Outfits, tritt in einem rosa Federnumhang auf, in einem üppigen lila Abendkleid, dann wieder in schlichtem Schwarz oder in Netzstrümpfen und Lederslip.

Es macht Spaß, zuzusehen. Und das ist in diesem Mittelteil auch wichtig, weil die Musik ein wenig auslässt. Nicht in der perfekten Ausführung zwar, wohl aber in der Substanz. Viele der Songs von Smith sind sich in den Harmonien und den Rhythmen allzu ähnlich.