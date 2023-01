Sam Smith kann die Fesseln des Soul-Balladen-Stils nicht sprengen

Interessant sind auch die zwei Zwischenspiel-Tracks, mit denen Smith den Kampf der LGBT-Community gegen sexuelle Diskriminierung dokumentiert. „Hurt Interlude“ ist ein News-Bericht zur ersten Pride-Parade in New York in den 70er-Jahren und „Dorothy’s Interlude“ fusioniert Judy Garlands „Over The Rainbow“ mit einem kurzen Ausschnitt aus einer Rede von Trans-Aktivistin Sylvia Rivera.

Am Ende klingt Sam Smith auf "Gloria" aber doch wieder hauptsächlich dann zutiefst berührend, wenn er wie bei „How To Cry“ oder „Who We Love (feat. Ed Sheeran)“ in seinem gewohnten, aber doch engem stilistischen Spektrum bleibt.

INFO: Am 18. 5. tritt Sam Smith in der Wiener Stadthalle auf. Karten für das Konzert gibt es unter www.oeticket.com