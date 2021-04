Salzburgs Festspielpräsidentin: "Glauben daran, dass wir im Sommer spielen"

Wie läuft der Kartenverkauf?

Über alle Erwartungen gut. Wohl auch deshalb, weil das Vertrauen unserer Gäste hoch ist. Letztes Jahr gab es keinen einzigen positiven Covid-Fall – bei 76.000 Besuchern und 3.000 Mitwirkenden und Mitarbeitern.

Haben Sie zusammen mit Intendant Markus Hinterhäuser und mit Lukas Crepaz, dem kaufmännischen Direktor, auch schon einen Plan B oder C ausgearbeitet?

Markus hat bereits im letzten Spätherbst, vor der Veröffentlichung des Programms für 2021, einige Projekte geopfert. Jetzt denken wir nicht mehr in Alternativen. Wir glauben daran, dass wir unser Programm im Sommer spielen werden!

Es wird tatsächlich Ihr letzter Sommer als Präsidentin?

Ganz sicher. Aber ich verstehe, wenn Sie mir nicht ganz glauben. Dieser Sommer wird meine 27. Saison sein – und mein Vertrag wurde x-mal verlängert. Ich bin aber trotzdem nicht am längsten im Amt. Heinrich Puthon war von 1926 bis 1960 Präsident… Dennoch: Auch wenn ich die Kraft hätte weiterzumachen, ist der Zeitpunkt der richtige. Denn Markus Hinterhäuser und Lukas Crepaz sind ein exzellentes Team.

Wäre es nicht an der Zeit, sich auf die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger zu machen?

Die Ausschreibung wird am 1. September veröffentlicht – unmittelbar nach Ende der Festspiele. Das ist eine schöne Geste mir gegenüber. Denn es wäre für mich nicht gerade lustig, im Sommer eine „lame duck“ zu sein. Und das Programm macht ja nicht der Präsident, sondern der Intendant.

Umgekehrt: Wer auch immer Präsident wird, Sie werden für die Salzburger die Präsidentin bleiben.

Das kann schon sein. Und ich gebe zu: Es ist schön, dass ich so unangefochten bin. Am Anfang war ich das ja nicht. In den letzten Jahren sah ich meine Rolle auch darin, anderen Frauen Mut zu machen: Trau dich was – dann traut man dir was zu!

Sie werden vielleicht in Pension gehen, aber sicher nicht in den Ruhestand.

Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich habe keine Zeit, mir Gedanken über die Zukunft zu machen. Ein Buch schreiben? Ich habe mehrere Angebote, aber ich glaube nicht, dass ich das tue.

Obwohl Sie einst Journalistin waren. Und ein anderes Festival leiten?

Ich will nicht arrogant erscheinen. Aber mein Vater, Gerd Bacher, sagte, als man ihm nach seiner Zeit beim ORF den Aufsichtsrat bei SAT.1 angeboten hat: „Ich hatte die größte Orgel des Landes. Ich werde nicht die Blockflöte spielen.“