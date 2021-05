Salzburger Pfingstfestspiele: Anna Netrebko springt als "Tosca" ein

In der konzertanten "Tosca" bei den Salzburger Pfingstfestspielen am Pfingstmontag um 15 Uhr kommt es zu Umbesetzungen: Anja Harteros und Bryn Terfel mussten ihre Mitwirkung absagen, für sie springen kurzfristig Anna Netrebko in der Titelrolle der Puccini-Oper und Luca Salsi als "Scarpia" ein, teilten die Festspiele am Mittwoch mit. Jonas Kaufmann singt wie geplant den Mario Cavaradossi. Cecilia Bartoli ist in der Rolle des Pastorello zu sehen.