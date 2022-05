Salzburger Landestheater: "Carmen" im Zirkuszelt

Jongleure zeigen schon vor Beginn im Pausenzelt ihr Können. Am Seil, am Trapez, mit Fackeln jonglierend und am Boden turnend versprüht dann ein siebenköpfiges Artistenensemble bereits bei der Ouvertüre und bei den Intermezzi durchaus faszinierendes Zirkusflair. Regisseur Andrea Bernard und Ausstatterin Stefanie Seitz haben aus der „Not“ eine Tugend gemacht und Georges Bizets „Carmen“ im Zirkusmilieu angesiedelt, was sich als durchaus schlüssig erweist und die Oper von gewissen Klischees befreit.