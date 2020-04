Salzburger Festspiele werden sicher nicht Mitte Juli eröffnet

Die Salzburger Festspiele würden heuer ihr 100-Jahr-Jubiläum feiern. Doch es sieht aufgrund der Coronavirus-Krise und den damit einhergehenden Reisebeschränkungen düster aus: Das Direktorium der Festspiele ist mit der Landespolitik übereingekommen, nicht länger an einer Eröffnung am 18. Juli mit dem "Jedermann" festzuhalten. Man hofft aber weiterhin, zumindest Mitte August ein Lebenszeichen geben zu können - in welcher Form auch immer.

Die Eröffnung der Ausstellung "Großes Welttheater - 100 Jahre Salzburger Festspiele", die am 25. April hätte stattfinden sollen, wurde bereits abgesagt: "In Abstimmung mit Stadt und Land Salzburg sowie dem Direktorium der Salzburger Festspiele" habe das Salzburg Museum entschieden, die Ausstellung zu verschieben: "Als frühester Startzeitpunkt wird Pfingsten 2020 angegeben." Doch mit Ende Mai rechnet mittlerweile niemand mehr: Gerüchteweise wird die Schau erst parallel zu den Festspielen zu sehen sein. Also im August. Wenn überhaupt.

Für eine Stellungnahme war das Direktorium der Salzburger Festspiele nicht erreichbar.